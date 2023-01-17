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Рыженькова Татьяна Адрияновна

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
151 семья в Черепково в исп.1835 г. 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Рыженьков Семен Андреевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково 180 семья в исп.1864
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Рыженьков Семен Андреевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
26 семья в 1858 в Черепково 180 семья в исп.1864
Рождение ребёнка
1861

Сын: Рыженьков Семен Семенович

Отец ребёнка: Рыженьков Семен Андреевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
180 семья в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженьков Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
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