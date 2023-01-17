Рыженькова Татьяна Адрияновна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
151 семья в Черепково в исп.1835 г. 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Рыженьков Семен Андреевич
2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково 180 семья в исп.1864
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Рыженьков Семен Андреевич
26 семья в 1858 в Черепково 180 семья в исп.1864
Рождение ребёнка
1861
Сын: Рыженьков Семен Семенович
Отец ребёнка: Рыженьков Семен Андреевич
180 семья в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно