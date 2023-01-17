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Баринова Матрёна Петровна

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Место рождения

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1888

Дочь: Баландина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Баринов Фёдор Павлович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.

Дочь: Николаева-Фёдорова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Баринов Фёдор Павлович

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Фёдор Павлович

Смерть
Неизвестно
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