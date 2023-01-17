Баринова Матрёна Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1888
Дочь: Баландина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Баринов Фёдор Павлович
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.
Дочь: Николаева-Фёдорова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Баринов Фёдор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно