Попадьина (Загорская) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попадьина (Загорская) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Загорский Тимофей Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Попадьина) Агрипина Никифоровна

Отец ребёнка: Попадьин Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Попадьин Мартын Никифорович

Отец ребёнка: Попадьин Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Попадьин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Попадьин Никифор Иванович

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