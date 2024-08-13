Попадьина (Загорская) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Попадьина) Агрипина Никифоровна
Отец ребёнка: Попадьин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Попадьин Мартын Никифорович
Отец ребёнка: Попадьин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Попадьин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Попадьин Никифор Иванович