Дьяков Лаврентий Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяков Николай Лаврентьев
Место жительства
Неизвестно
Черепаново, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАСО ф6 о17 8-9 июля 1913г Прокопий Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Николай Киприанов Федяков и законная его жена Наталия Тимофиева, оба православные Восприемники: деревни Че... Показать все
Смерть
Неизвестно