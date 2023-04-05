Дьяков Лаврентий Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяков Лаврентий Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Николай Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черепаново, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАСО ф6 о17 8-9 июля 1913г Прокопий Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Николай Киприанов Федяков и законная его жена Наталия Тимофиева, оба православные Восприемники: деревни Че... Показать все
Смерть
Неизвестно
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