Головин Матфей Силович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Головин Сила Павлович
Мать: Головина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Головина) Марфа Матфеева
Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна
Смерть
Неизвестно