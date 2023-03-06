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Головин Матфей Силович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Головин Сила Павлович

Мать: Головина Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Федор Матфеев

Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Головин Иоанн Матфеев

Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Головин Евлампий Матфеев

Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Головин Филимон Матфеев

Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Головина) Марфа Матфеева

Мать ребёнка: Головина Дарья Антоновна

Смерть
Неизвестно

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