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Кияницкий Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.2017

Дочь: Кияницкая Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кияницкая Яна Вячеславовна

Рождение ребёнка
19.08.2019

Дочь: Кияницкая Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кияницкая Яна Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кияницкая Яна Вячеславовна

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