Кияницкий Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.2017
Дочь: Кияницкая Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кияницкая Яна Вячеславовна
Рождение ребёнка
19.08.2019
Дочь: Кияницкая Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кияницкая Яна Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно