Вода Параскева Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вода Параскева Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

15.12.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
15.12.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.12.1876 ст.
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