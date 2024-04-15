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Вода Параскева Моисеевна
Вода Параскева Моисеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
15.12.1876 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кровное
, Сумська область
Смерть
15.12.1876 ст.
Кровное
, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.12.1876 ст.
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