Пентюгова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Виктор Павлович
Отец ребёнка: Терешкович Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Терешкович Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно