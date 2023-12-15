Пентюгова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПентюгова Вера Николаевна

Пентюгова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкович Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Виктор Павлович

Отец ребёнка: Терешкович Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Терешкович Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкович Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.