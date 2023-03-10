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Морозов Гурий Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Тихон Наумов

Мать: Матрона Антонова

Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: Мария Гурьянова

Мать ребёнка: Морозова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
29.10.1896

Сын: Морозов Кузьма Гурьянович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Морозов Алексей Гурьянович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Морозов Павел Гурьянович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Павловна

Смерть
1912
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