Морозов Гурий Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Тихон Наумов
Мать: Матрона Антонова
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: Мария Гурьянова
Мать ребёнка: Морозова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
29.10.1896
Сын: Морозов Кузьма Гурьянович
Мать ребёнка: Морозова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Морозов Алексей Гурьянович
Мать ребёнка: Морозова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Морозова Ирина Павловна
Смерть
1912