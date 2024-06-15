Бобкова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.12.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1904 ст.
Отец: Гундобин Михаил Павлович
Мать: Бобкова Фиона Трифоновна
Бабушка Алевтина сказала, что Анна родилась в средней полосе России
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1938
Дочь: Афанасьева Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Афонасьев Александр Васильевич
Аромашево, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно