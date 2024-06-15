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Бобкова Анна Михайловна

Место рождения

Мезенка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

08.12.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1904 ст.

Отец: Гундобин Михаил Павлович

Мать: Бобкова Фиона Трифоновна

Мезенка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бабушка Алевтина сказала, что Анна родилась в средней полосе России
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1938

Дочь: Афанасьева Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Афонасьев Александр Васильевич

Аромашево, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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