Сыров Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Сырова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1961
Сын: Сыров Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Сырова Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно