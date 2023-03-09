Сыров Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыров Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Сырова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыров Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1961

Сын: Сыров Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Сырова Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно

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