Хусаинов Сулейман
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти12.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Невретдинов Хусяин
Мать: Мяргубжан
Военная награда
Неизвестно
Хусаинов Сулейман красноармеец В архив Дата рождения __.__.1903 Место призыва Краснооктябрьский РВК, Горьковская обл. Посмотреть на карте Воинская часть 759 сп 163 сд СЗФ ( 759 сп, 163 сд СЗФ, 759 сп ... Показать все
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
28.05.1939
Смерть
12.08.1943