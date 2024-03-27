Хусаинов Сулейман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Сулейман

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

12.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Невретдинов Хусяин

Мать: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Военная награда
Неизвестно
Хусаинов Сулейман красноармеец В архив Дата рождения __.__.1903 Место призыва Краснооктябрьский РВК, Горьковская обл. Посмотреть на карте Воинская часть 759 сп 163 сд СЗФ ( 759 сп, 163 сд СЗФ, 759 сп ... Показать все
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Самерханова) Алия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Самерханова) Алия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Самерханова) Алия

Рождение ребёнка
28.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Самерханова) Алия

Смерть
12.08.1943

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