Татьяна Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Мокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1815

Дата смерти

Между 1852 и 1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Майшев Иосиф Филиппович

Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1840

Сын: Майшев Авдей Филиппович

Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Майшева Анна Филипповна

Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Майшев Ермил Филиппович

Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Майшева Харитина Филипповна

Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1852 и 1856
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Майшев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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