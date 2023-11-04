Татьяна Мокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1815
Дата смертиМежду 1852 и 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1840
Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Майшева Анна Филипповна
Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Майшева Харитина Филипповна
Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич
Смерть
Между 1852 и 1856
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Майшев Филипп Саввич