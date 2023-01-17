Хасмия Махмутова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кульсафич Мухаметшарипова
Отец ребёнка: Мусин Мухаметшарип Иралин
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хасан Мухаметшарипов
Отец ребёнка: Мусин Мухаметшарип Иралин
Рождение ребёнка
05.06.1840 ст.
Отец ребёнка: Мусин Мухаметшарип Иралин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно