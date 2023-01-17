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Хасмия Махмутова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кульсафич Мухаметшарипова

Отец ребёнка: Мусин Мухаметшарип Иралин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хасан Мухаметшарипов

Отец ребёнка: Мусин Мухаметшарип Иралин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1840 ст.

Сын: Сахаутдин Мухаметшарипов

Отец ребёнка: Мусин Мухаметшарип Иралин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин Мухаметшарип Иралин

Смерть
Неизвестно
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