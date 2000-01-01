Кропотухин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотухин Виктор

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Место рождения

Россия, рамонский р-н, Масловка

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кропотухин Иван Михеевич

Мать: Кропотухина Евдокия Никаноровна

Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
1958

Сын: Кропотухин Евгений

Мать ребёнка: Кропотухина Александра

Развод
Неизвестно

Жена: Кропотухина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропотухина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Евгения

Мать ребёнка: Кропотухина Любовь

Россия, Воронеж
Смерть
Неизвестно
Россия, Воронеж
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