Кропотухин Виктор
Место рожденияРоссия, рамонский р-н, Масловка
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
1958
Сын: Кропотухин Евгений
Мать ребёнка: Кропотухина Александра
Развод
Неизвестно
Жена: Кропотухина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кропотухина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Евгения
Мать ребёнка: Кропотухина Любовь
Россия, Воронеж
Смерть
Неизвестно
Россия, Воронеж