Решетнников Иван Фотеев
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1761
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Решетнников Фотей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Аксинья Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Решетнников Осип Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Вера Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1824