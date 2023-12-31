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Решетнников Иван Фотеев

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Решетнников Фотей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Аксинья Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Решетнников Осип Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Вера Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1824
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