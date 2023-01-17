Железнова Степанида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова Степанида Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Железнов Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1827

Сын: Железнов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Отдан в рекруты в 1855
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1843

Сын: Железнов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Яков Ильч

Смерть
После 1858
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