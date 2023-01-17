Железнова Степанида Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Железнов Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч
Отдан в рекруты в 1855
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч
Рождение ребёнка
1843
Сын: Железнов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Железнов Яков Ильч
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железнов Яков Ильч
Смерть
После 1858