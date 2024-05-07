Тишков Гавриил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1902 ст.
Дата смерти11.02.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1902 ст.
Отец: Тишков Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишков Виталий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишкова Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишкова Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.03.1924
Сын: Тишков Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Тишков Александр Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
11.08.1937
Сын: Тишков Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Смерть
11.02.1986
Гродеково, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край