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Тишков Гавриил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1902 ст.

Дата смерти

11.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1902 ст.

Отец: Тишков Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишков Виталий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкова Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкова Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
09.03.1924

Сын: Тишков Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тишков Александр Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
11.08.1937

Сын: Тишков Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Смерть
11.02.1986
Гродеково, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

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