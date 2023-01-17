Коган Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Коган Григорий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Коган Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1919
Сын: Коган Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коган Мария Иосифовна
Смерть
1941