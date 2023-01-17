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Коган Владимир Григорьевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Коган Григорий Ефимович

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Коган Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1919

Сын: Коган Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коган Мария Иосифовна

Смерть
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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