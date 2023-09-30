Левчихин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1940
Дочь: Левчихина Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Левчихина Екатерина Сергеевна
Призыв на военную службу
06.11.1941
Воинское звание: рядовой запаса Воинская часть: 4 б-н Судьба: Не годен Дата выбытия: 01.07.1943 Госпиталь: ППГ 4192, СЭГ 4379, СЭГ 2749, ЭГ 3831 Номер свидетельства: 465 Дата свидетельства: 01.07.1943... Показать все
Смерть
Неизвестно