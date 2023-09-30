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Левчихин Сергей Петрович

Место рождения

Василев Майдан, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Василев Майдан, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.11.1940

Дочь: Левчихина Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Левчихина Екатерина Сергеевна

Василев Майдан, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
06.11.1941
Воинское звание: рядовой запаса Воинская часть: 4 б-н Судьба: Не годен Дата выбытия: 01.07.1943 Госпиталь: ППГ 4192, СЭГ 4379, СЭГ 2749, ЭГ 3831 Номер свидетельства: 465 Дата свидетельства: 01.07.1943... Показать все
Смерть
Неизвестно

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