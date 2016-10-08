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Жиляков Иван Егорович

Место рождения

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво

Дата рождения

19.01.1928

Дата смерти

08.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928

Отец: Жиляков Егор Андреевич

Мать: Варвара Ивановна

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Рождение ребёнка
30.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жиляков Анастасия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
05.04.1955

Сын: Жиляков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Жиляков Анастасия Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиляков Анастасия Ивановна

Смерть
08.10.2016
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