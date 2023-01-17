Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна

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Место рождения

Сандырево, Янская волость, Мологский уезд

Дата рождения

02.01.1922

Дата смерти

06.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922

Отец: Макурин Иван Васильевич

Мать: Макурина Мария Ивановна

Сандырево, Янская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1944

Сын: Коновалов Борис Константинович

Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1946

Сын: Коновалов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1949

Сын: Коновалов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1950

Дочь: Степанова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1952

Сын: Коновалов Валерий Константинович

Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.04.1952

Муж: Коновалов Константин Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1955

Сын: Коновалов Пётр Константинович

Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1960

Сын: Коновалов Павел Константинович

Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
06.03.1985
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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