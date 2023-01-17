Коновалова (Макурина) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.01.1922
Дата смерти06.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922
Отец: Макурин Иван Васильевич
Мать: Макурина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1944
Сын: Коновалов Борис Константинович
Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1946
Сын: Коновалов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1949
Сын: Коновалов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1950
Дочь: Степанова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович
Рождение ребёнка
28.03.1952
Сын: Коновалов Валерий Константинович
Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович
Бракосочетание
01.04.1952
Рождение ребёнка
07.06.1955
Сын: Коновалов Пётр Константинович
Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1960
Сын: Коновалов Павел Константинович
Отец ребёнка: Коновалов Константин Петрович
Смерть
06.03.1985