Селиверстова Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиверстова Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Селиверстов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1902
Сын: Селиверстов Степан Антонович
Отец ребёнка: Селиверстов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Селиверстов Михаил Антонович
Отец ребёнка: Селиверстов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1908
Сын: Селиверстов Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Селиверстов Антон Васильевич
Белая гора, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно