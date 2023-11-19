Селиверстова Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова Параскева Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиверстова Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Селиверстов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1902

Сын: Селиверстов Степан Антонович

Отец ребёнка: Селиверстов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Селиверстов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Селиверстов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Селиверстов Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Селиверстов Антон Васильевич

Белая гора, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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