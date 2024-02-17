Никулина (Дёкина) Лилия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Дёкина) Лилия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963

Отец: Дёкин Виктор Архипович

Мать: Онишко Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
10.02.1984

Дочь: Ткачук Викалина Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1995

Дочь: Никулина Лидия Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1995

Дочь: Никулина Лидия Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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