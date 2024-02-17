Никулина (Дёкина) Лилия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963
Отец: Дёкин Виктор Архипович
Мать: Онишко Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
10.02.1984
Дочь: Ткачук Викалина Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1995
Дочь: Никулина Лидия Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1995
Дочь: Никулина Лидия Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности