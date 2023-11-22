Степанов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Анастасия Эдуардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Арсентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Анастасия Эдуардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Степанова Анастасия Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно