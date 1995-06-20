Шиповских Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиповских Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1995

Отец: Шиповских Валерий

Мать: Балаева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Александр

Рождение ребёнка
22.09.2015

Сын: Волков Даниил Александрович

Отец ребёнка: Софронов Александр

Рождение ребёнка
30.06.2022

Дочь: Волкова Миллиана Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир

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