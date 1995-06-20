Шиповских Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1995
Отец: Шиповских Валерий
Мать: Балаева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Софронов Александр
Рождение ребёнка
22.09.2015
Сын: Волков Даниил Александрович
Отец ребёнка: Софронов Александр
Рождение ребёнка
30.06.2022
Дочь: Волкова Миллиана Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир