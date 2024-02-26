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Елена Федотова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

22.04.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Федот Михайлов (Ич)

Мать: Марья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
18.05.1823 ст.

Муж: Алексей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Сергей Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Иванов (Ич)

Смерть
22.04.1867 ст.
Причина смерти: простуда

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