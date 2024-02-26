Елена Федотова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти22.04.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Федот Михайлов (Ич)
Мать: Марья
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
18.05.1823 ст.
Муж: Алексей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Сергей Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Иванов (Ич)
Смерть
22.04.1867 ст.
Причина смерти: простуда