Гусакова (Иванова) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1938
Дата смерти05.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938
Отец: Иванов Петр Иванович
Бракосочетание
28.04.1962
Рождение ребёнка
26.08.1963
Дочь: Колодяжная (Гусакова) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Гусаков Михаил Федорович
Смерть
05.12.2018
Большие Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область