Гусакова (Иванова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова (Иванова) Нина Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.11.1938

Дата смерти

05.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938

Отец: Иванов Петр Иванович

Мать: Бойцова Елена Аристарховна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.04.1962

Муж: Гусаков Михаил Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.08.1963

Дочь: Колодяжная (Гусакова) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Гусаков Михаил Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.12.2018
Большие Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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