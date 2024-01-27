Сысоева (Аришина) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Аришина) Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
19.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Тимофей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аришин Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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