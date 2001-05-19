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Елькин Аркадий Иванович

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Место рождения

Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки

Дата рождения

1936

Дата смерти

19.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Елькин Иван Яковлевич

Мать: Елькина Татьяна Степановна

Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькина Любовь

Смерть
19.05.2001
Россия, Калининградская оюласть, Гурьевский район, поселок Барсуковка
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Россия, Калининградская оюласть, Гурьевский район, поселок Барсуковка
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