Елькин Аркадий Иванович
Место рожденияРоссия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Дата рождения1936
Дата смерти19.05.2001
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Елькин Иван Яковлевич
Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елькина Любовь
Смерть
19.05.2001
Россия, Калининградская оюласть, Гурьевский район, поселок Барсуковка
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Россия, Калининградская оюласть, Гурьевский район, поселок Барсуковка