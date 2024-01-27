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Абрамова Еликанида Леонтьевна
Абрамова Еликанида Леонтьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Пол
Женский
Отец
Абрамов Леонтий Иванович
1857 г.р.
Мать
Абрамова Евлампея Ивановна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Абрамов Леонтий Иванович
Мать:
Абрамова Евлампея Ивановна
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