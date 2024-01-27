Абрамова Еликанида Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Еликанида Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Абрамов Леонтий Иванович

Мать: Абрамова Евлампея Ивановна

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