Лисичкин Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лисичкин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисичкина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Лисичкина (Лисичкина) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Лисичкина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
13.12.1926
Сын: Лисичкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Лисичкина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
29.04.1929
Сын: Лисичкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Лисичкина Ольга Петровна
Смерть
1944
Причина смерти: Истощение, не выдержало сердце