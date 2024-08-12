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Лисичкин Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лисичкин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисичкина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Лисичкина (Лисичкина) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Лисичкина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
13.12.1926

Сын: Лисичкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Лисичкина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1929

Сын: Лисичкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Лисичкина Ольга Петровна

Смерть
1944
Причина смерти: Истощение, не выдержало сердце

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