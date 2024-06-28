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Панкова Мария Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

16.12.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Панков Ефим Владимирович

Отец ребёнка: Панков Владимир Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Панков Андриан Владимирович

Отец ребёнка: Панков Владимир Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1871 ст.

Дочь: Панкова Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Панков Владимир Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.12.1912 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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