Панкова Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смерти16.12.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864 ст.
Отец ребёнка: Панков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Панков Андриан Владимирович
Отец ребёнка: Панков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1871 ст.
Дочь: Панкова Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Панков Владимир Иванович
Смерть
16.12.1912 ст.