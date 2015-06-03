Некрасова (Есина) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Есина) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1967

Дата смерти

03.06.2015

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1967

Отец: Есин Анатолий Павлович

Мать: Есина Лидия Стефановна

Рождение ребёнка
04.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубин Вячеслав Александрович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
03.06.2015
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