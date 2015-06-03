Некрасова (Есина) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1967
Дата смерти03.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1967
Отец: Есин Анатолий Павлович
Мать: Есина Лидия Стефановна
Рождение ребёнка
04.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубин Вячеслав Александрович
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
03.06.2015