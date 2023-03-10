Букаев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукаев Иван

Букаев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букаев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close