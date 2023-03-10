Букаев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно