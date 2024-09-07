Тетерин Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетерин Виталий Михайлович

Тетерин Виталий Михайлович

Место рождения

Пашия, Россия

Дата рождения

24.03.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.
1983 г.р.

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1971

Сын: Тетерин Александр Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1983

Сын: Тетерин Денис Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.