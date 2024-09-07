Тетерин Виталий Михайлович
Место рожденияПашия, Россия
Дата рождения24.03.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1971
Сын: Тетерин Александр Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1983
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно