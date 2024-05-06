Горбатюк Николай Васильевич 04.09.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбатюк Николай Васильевич

Место рождения

с. Попiвцi

Дата рождения

04.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1960

Отец: Горбатюк Василий Яковлевич

Мать: Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна

с. Попiвцi
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатюк (Михальчишена) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
05.06.1983

Дочь: Сильнова (Горбатюк) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Горбатюк (Михальчишена) Раиса Петровна

с. Попiвцi
Рождение ребёнка
03.01.1986

Сын: Горбатюк Николай Николаевич

Мать ребёнка: Горбатюк (Михальчишена) Раиса Петровна

с. Попiвцi

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