Горбатюк Николай Васильевич
Место рожденияс. Попiвцi
Дата рождения04.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1960
с. Попiвцi
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1983
Дочь: Сильнова (Горбатюк) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Горбатюк (Михальчишена) Раиса Петровна
с. Попiвцi
Рождение ребёнка
03.01.1986
Сын: Горбатюк Николай Николаевич
Мать ребёнка: Горбатюк (Михальчишена) Раиса Петровна
с. Попiвцi