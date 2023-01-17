Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Вяцкий Константин Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Ефремович
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Ефремович
Смерть
Неизвестно