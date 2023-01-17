Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Вяцкий Константин Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ефремович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Ефремович

Смерть
Неизвестно
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