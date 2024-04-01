Баиров Эдуард Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баиров Эдуард Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1992

Дочь: Баирова Юлия Эдуардовна

Мать ребёнка: Булыгина Елена Олеговна

Рождение ребёнка
21.06.1999

Дочь: Баирова Валерия Эдуардовна

Мать ребёнка: Булыгина Елена Олеговна

Рождение ребёнка
03.06.2009

Сын: Баиров Роман Эдуардович

Мать ребёнка: Булыгина Елена Олеговна

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