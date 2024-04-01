Баиров Эдуард Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1992
Дочь: Баирова Юлия Эдуардовна
Мать ребёнка: Булыгина Елена Олеговна
Рождение ребёнка
21.06.1999
Дочь: Баирова Валерия Эдуардовна
Мать ребёнка: Булыгина Елена Олеговна
Рождение ребёнка
03.06.2009
Мать ребёнка: Булыгина Елена Олеговна