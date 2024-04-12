Федоров Савелий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Федоров Ермолай Савельевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1771
Сын: Федоров Дорофей Савельевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Федоров Алексей Савельевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Сильвестр Савельевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно