Федоров Савелий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Савелий Андреевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Федоров ?

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Федоров Ермолай Савельевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Федоров Дорофей Савельевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Федоров Алексей Савельевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Сильвестр Савельевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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