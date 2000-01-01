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Сухов Стефан Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1853 ст.

Отец: Сухов Илья Семенович

Мать: Сухова Мария Леонтиева

Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Сухов Трофим Стефанов

Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева

Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.

Дочь: Евфросиния Стефановна

Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева

Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.

Дочь: Фекла Стефановна

Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева

Рождение ребёнка
19.09.1880 ст.

Сын: Сухов Сергей Стефанов

Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева

Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.

Дочь: Евфросиния Стефановна

Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева

Бракосочетание
04.02.1887 ст.

Жена: Сухова Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Ксения Аверкиева

Смерть
Неизвестно
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