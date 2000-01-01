Сухов Стефан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1853 ст.
Отец: Сухов Илья Семенович
Мать: Сухова Мария Леонтиева
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева
Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.
Дочь: Евфросиния Стефановна
Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева
Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.
Дочь: Фекла Стефановна
Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева
Рождение ребёнка
19.09.1880 ст.
Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева
Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.
Дочь: Евфросиния Стефановна
Мать ребёнка: Сухова Ксения Аверкиева
Бракосочетание
04.02.1887 ст.
Жена: Сухова Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Ксения Аверкиева
Смерть
Неизвестно