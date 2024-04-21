Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна
Место рожденияДеревня Шапкино, Солнечногорской волости
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Фроловское, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1902
Сын: Коровкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Коровкин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: (Коровкина) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Коровкин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: (Коровкина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Коровкин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.04.1917
Дочь: (Коровкина) Глафира Федоровна
Отец ребёнка: Коровкин Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно