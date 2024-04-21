Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна

Место рождения

Деревня Шапкино, Солнечногорской волости

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Федор Григорьевич

Фроловское, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1902

Сын: Коровкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Коровкин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: (Коровкина) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Коровкин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: (Коровкина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Коровкин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.04.1917

Дочь: (Коровкина) Глафира Федоровна

Отец ребёнка: Коровкин Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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