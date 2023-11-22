Латышев Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Латышев Афанасий
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Латышева Наталья Данииловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Падерина Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Латышева Наталья Данииловна
Рождение ребёнка
05.10.1897
Дочь: Белорукова Харитинья Васильевна
Мать ребёнка: Латышева Наталья Данииловна
Рождение ребёнка
29.03.1900
Сын: Латышев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Латышева Наталья Данииловна
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: Латышева Анна Тимофеевна
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно