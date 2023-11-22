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Латышев Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Латышев Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Латышев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Латышева Наталья Данииловна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Падерина Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Латышева Наталья Данииловна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.10.1897

Дочь: Белорукова Харитинья Васильевна

Мать ребёнка: Латышева Наталья Данииловна

Рождение ребёнка
29.03.1900

Сын: Латышев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Латышева Наталья Данииловна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Латышева Анна Тимофеевна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Наталья Данииловна

Смерть
Неизвестно
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