Плотникова (Василькина) Евдокия Родионовна Вычислено 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотникова (Василькина) Евдокия Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Вычислено 1844 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Василькин Родион Васильевич

Мать: Василькина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.10.1902

Муж: не указан

12.10.1902 г., Челябинский мещанин Николай Дмитриевич Плотников, 18 лет, 1 браком, заключил брак с Троицкой мещанской девицей Евдокией Родионовной Василькиной, 16 лет, 1 браком, оба православного веро... Показать все
Смерть
Неизвестно

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