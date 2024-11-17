Плотникова (Василькина) Евдокия Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1886
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.10.1902
Муж: не указан
12.10.1902 г., Челябинский мещанин Николай Дмитриевич Плотников, 18 лет, 1 браком, заключил брак с Троицкой мещанской девицей Евдокией Родионовной Василькиной, 16 лет, 1 браком, оба православного веро... Показать все
Смерть
Неизвестно