Каппи Мария Петровна
Место рожденияЛенинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Дата рождения10.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908
Отец: Каппи Пётр Андреевич
Мать: Каппи Мария Элиясовна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
02.02.1931
Отец ребёнка: Никкаринен Малли
Рождение ребёнка
27.01.1933
Дочь: Айно Малли
Отец ребёнка: Никкаринен Малли
Рождение ребёнка
17.08.1935
Дочь: Хилья Малли
Отец ребёнка: Никкаринен Малли
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никкаринен Малли
Смерть
Неизвестно