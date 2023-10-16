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Каппи Мария Петровна

Место рождения

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.

Дата рождения

10.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908

Отец: Каппи Пётр Андреевич

Мать: Каппи Мария Элиясовна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Никкаринен Иоанн Малли

Отец ребёнка: Никкаринен Малли

Рождение ребёнка
27.01.1933

Дочь: Айно Малли

Отец ребёнка: Никкаринен Малли

Рождение ребёнка
17.08.1935

Дочь: Хилья Малли

Отец ребёнка: Никкаринен Малли

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никкаринен Малли

Смерть
Неизвестно
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