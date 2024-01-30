Глазырина Синклитикия Порфириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина Синклитикия Порфириевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Николай Самойлович

Рождение ребёнка
?.05.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович

Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Дочь: (Глазырина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1908

Сын: Глазырин Семен Николаевич

Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович

Рождение ребёнка
05.04.1911 ст.

Дочь: (Глазырина) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.

Дочь: (Глазырина) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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