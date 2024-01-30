Глазырина Синклитикия Порфириевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович
Рождение ребёнка
До 1900 ст.
Дочь: (Глазырина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович
Рождение ребёнка
20.07.1908
Сын: Глазырин Семен Николаевич
Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович
Рождение ребёнка
05.04.1911 ст.
Дочь: (Глазырина) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.
Дочь: (Глазырина) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Глазырин Николай Самойлович
Смерть
Неизвестно