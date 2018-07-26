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Неронский Борис

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Место рождения

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

26.07.2018

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Неронский Михаил

Мать: Неронская Нина

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
19.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.2018
Щелково, Россия
Похороны
Неизвестно
Липники, Беларусь
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