Неронский Борис
Место рожденияЛипники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти26.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: Неронский Михаил
Мать: Неронская Нина
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
19.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.2018
Щелково, Россия
Похороны
Неизвестно
Липники, Беларусь