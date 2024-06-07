Ларькина (Гаврилова) Анастасия Никифорова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларькина (Гаврилова) Анастасия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

из записи о браке
Бракосочетание
25.01.1893

Муж: Ларькин Иван Осипов

Байково
Рождение ребёнка
14.06.1894

Сын: Сурков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Байково
Рождение ребёнка
1895

Сын: ?

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Рождение ребёнка
25.09.1899

Сын: Ларькин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Байково
Рождение ребёнка
13.04.1901

Сын: Ларькин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Байково
Рождение ребёнка
05.07.1902

Дочь: (Ларькина) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Байково
Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Ларькин Василий Иванов

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Байково
Рождение ребёнка
03.11.1907

Дочь: (Ларькина) Матрона Иванова

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Байково
Рождение ребёнка
1909

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Рождение ребёнка
14.11.1910

Сын: Ларькин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Байково
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Ларькин Павел Иванов

Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов

Байково
Смерть
Неизвестно

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