Ларькина (Гаврилова) Анастасия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
из записи о браке
Бракосочетание
25.01.1893
Муж: Ларькин Иван Осипов
Байково
Рождение ребёнка
14.06.1894
Сын: Сурков Пётр Иванов
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Байково
Рождение ребёнка
1895
Сын: ?
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Рождение ребёнка
25.09.1899
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Байково
Рождение ребёнка
13.04.1901
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Байково
Рождение ребёнка
05.07.1902
Дочь: (Ларькина) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Байково
Рождение ребёнка
20.03.1904
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Байково
Рождение ребёнка
03.11.1907
Дочь: (Ларькина) Матрона Иванова
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Байково
Рождение ребёнка
1909
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Рождение ребёнка
14.11.1910
Сын: Ларькин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Байково
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Ларькин Павел Иванов
Отец ребёнка: Ларькин Иван Осипов
Байково
Смерть
Неизвестно