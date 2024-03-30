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Белкина Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Белкин Андрей Потапов

Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин

Рождение ребёнка
1897

Сын: Белкин Иван Потапов

Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Белкина Татьяна Потапова

Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин

Рождение ребёнка
14.05.1903

Дочь: Белкина Елена Потаповна

Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин

Рождение ребёнка
24.09.1904

Сын: Белкин Михаил Потапович

Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин

Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Белкина София Потаповна

Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин

Рождение ребёнка
1908

Сын: Белкин Адриан Потапов

Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин

Рождение ребёнка
27.08.1909 ст.

Дочь: Белкина София Потапова

Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Потап Фомин

Смерть
Неизвестно
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