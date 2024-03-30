Белкина Дарья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин
Рождение ребёнка
1897
Сын: Белкин Иван Потапов
Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Белкина Татьяна Потапова
Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин
Рождение ребёнка
14.05.1903
Дочь: Белкина Елена Потаповна
Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин
Рождение ребёнка
24.09.1904
Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Белкина София Потаповна
Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин
Рождение ребёнка
27.08.1909 ст.
Дочь: Белкина София Потапова
Отец ребёнка: Белкин Потап Фомин
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белкин Потап Фомин
Смерть
Неизвестно