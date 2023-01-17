Башлачев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1960
Дата смерти17.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960 по 1978
Место жительства
С 1978 по 1983
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1983 по 1984
Место жительства
С 1984 по 1988
Смерть
17.02.1988