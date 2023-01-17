Башлачев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлачев Александр Николаевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

27.05.1960

Дата смерти

17.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1960 по 1978
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1978 по 1983
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1983 по 1984
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1984 по 1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.02.1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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